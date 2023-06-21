На дороге Усть-Тарка — Татарск построят автоматизированный пост весогабаритного контроля. Об этом рассказывает пресс-служба ТУАД по Новосибирской области. Его планируется разместить на 45 километре трассы.

Также планируется отремонтировать дорогу в Татарском районе.

— В работах – устройство земляного полотна, основания дорожной одежды, асфальтобетона, освещения, установка световозвращающих дорожных знаков, барьерного ограждения, сигнальных столбиков, нанесение разметки термопластиком и краской, — говорится в сообщении ТУАД.

Стоимость работ 169 млн рублей. Объект по срокам должны ввести в 2024.

Ранее редакция сообщала о том, что в Коченевском районе отремонтируют мост через реку Камышинка.