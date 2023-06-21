Прокуратура Новосибирской области проверила иностранцев, в том числе на Хилокском рынке

Прокуратурой Ленинского района совместно с сотрудниками ГУВД Новосибирской области проведены рейдовые мероприятия в местах проживания и торговой деятельности иностранцев, в том числе на территории «Хилокского» рынка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
— Проверено 165 иностранных граждан, пресечено более 50 нарушений, в том числе, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности, нарушением порядка пребывания, 35 человек доставлены в органы полиции для привлечения к административной ответственности, — говорится в сообщении.
В Первомайском районе в отношении двух работодателей также возбуждены дела об указанных правонарушениях. Прокуратурой города Оби установлены факты фиктивной регистрации по месту жительства граждан Республики Таджикистан.
В ходе рейда прокуратурой Новосибирского района зафиксировано 24 административных правонарушения. В отношении 9 иностранцев подготовлены материалы о выдворении, 13 лиц привлечены к административной ответственности.
Нарушения миграционного законодательства выявлены также в Железнодорожном, Октябрьском, Калининском, Коченевском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :