Прокуратура Новосибирской области проверила иностранцев, в том числе на Хилокском рынке

Прокуратурой Ленинского района совместно с сотрудниками ГУВД Новосибирской области проведены рейдовые мероприятия в местах проживания и торговой деятельности иностранцев, в том числе на территории «Хилокского» рынка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Проверено 165 иностранных граждан, пресечено более 50 нарушений, в том числе, связанные с незаконным осуществлением трудовой деятельности, нарушением порядка пребывания, 35 человек доставлены в органы полиции для привлечения к административной ответственности, — говорится в сообщении.

В Первомайском районе в отношении двух работодателей также возбуждены дела об указанных правонарушениях. Прокуратурой города Оби установлены факты фиктивной регистрации по месту жительства граждан Республики Таджикистан.

В ходе рейда прокуратурой Новосибирского района зафиксировано 24 административных правонарушения. В отношении 9 иностранцев подготовлены материалы о выдворении, 13 лиц привлечены к административной ответственности.

Нарушения миграционного законодательства выявлены также в Железнодорожном, Октябрьском, Калининском, Коченевском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокской пожаловались Локтю и Травникову.