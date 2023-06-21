Вьетнам намерен развивать с Новосибирском отношения в сфере торговли, бизнеса и туризма

Мэр Анатолий Локоть встретился с делегацией азиатской страны во главе с Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге господином Динь Ван Донгом. В составе делегации Социалистической Республики Вьетнам также прибыли консул Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге Нгуен Ань Туан, помощник Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге Ксения Василенко. Делегация Социалистической Республики Вьетнам пребывает в Новосибирске с 19 по 22 июня.

— Социалистическая Республика Вьетнам для нас — дружественное государство. У нас с вами много общего. Советские солдаты плечом к плечу стояли с вашими товарищами в войне 1955–1975 годов. Победу вьетнамского народа в этой войне в 1975 году мы восприняли с энтузиазмом, как свою собственную, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге господин Динь Ван Донг подчеркнул, что многолетние дружеские отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией важны для вьетнамского народа.

— Мы не забываем помощь Советского Союза в войне против агрессора. Мы похожи нашими победами. Во Вьетнаме так же, как и в России, есть День Победы — важный государственный праздник, — отметил господин Генеральный консул. – Город Новосибирск обладает большим потенциалом для развития сотрудничества с Вьетнамом. Мы рассматриваем такие направления, как промышленность, сельское хозяйство, образование, наука, культура.

Вьетнамская сторона заинтересована в развитии туристических отношений с Россией. Как подчеркнул господин Динь Ван Донг, обоим сторонам было бы выгодно открытие авиационного сообщение между странами. В частности, предлагается обсудить возможность организации чартерных рейсов из Новосибирска во Вьетнам.

Ранее редакция сообщала, что во Вьетнаме найдут для Новосибирска город-побратим.