В Коченевском районе отремонтируют мост через реку Камышинка, недалеко от поселка Катково, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) по Новосибирской области. Работы начнутся до конца месяца и продлятся до 15 ноября.

— Железобетонное строение длиной 45,7 м построено в 1986 году. Дефекты — разрушение деформационных швов, недопустимые переломы профиля автодороги на подходах к мосту, разрушение водоотводных устройств, — уточнили в ТУАД.

Помимо этого, подрядчик устроит лестничные сходы.

Отмечается, что работы выполнит ООО «Эверест». Стоимость работ 31,5 млн. рублей. Объект включен в план нацпроект «Безопасные качественные дороги».

Река Камышинка — приток Чика. Ее длина 43 км. Реку населяют карась, окунь, чебак и щука. Она входит в топ 15 лучших мест области для рыбалки.

Ранее редакция сообщала. что в Новосибирской области обновят мост по дороге в Казахстан.