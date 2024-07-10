Автомобиль автошколы объехал затор по встречке в Новосибирске

Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности инструктора автошколы «Драйв». Об инциденте стало известно благодаря публикации в «АСТ-54», а также жалобе в Госавтоинспекцию.

На видеозаписи хорошо заметно, как инструктор выезжает на встречную полосу движения, двигаясь по улице Аэропорт со стороны дома 1. Однако путь ему преграждает большегруз, что вынуждает мужчину быстро вернуться на свою полосу. Объехать пробку у предприимчивого водителя не получилось, зато он стал звездой соцсетей.

— За данное правонарушение водитель привлечен к административной ответственности, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы для водителей электросамокатов будут введены в Новосибирске.