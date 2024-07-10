«Свой народ она предала»: глава новосибирского «Союза отцов» призвал присвоить Пугачевой статус иноагента

Глава новосибирского отделения «Союза отцов» поддержал инициативу Депутата Госдумы Алексея Журавлева о присвоении Алле Пугачевой статуса иноагента. Поводом для обращения к главе Минюста стал очередной провокационный пост в Instagram* некогда российской Примадонны о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Депутат предложил признать Пугачеву иноагентом и лишить всего имущества в России, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду.
Новосибирский общественники считает предложение Журавлева абсолютно логичным и обоснованным.
— Все ее высказывания и действия показывают — на чьей она стороне. Человек предал свою родину, где родился, жил и заработал славу, признание и деньги. А в трудную минуту просто взял и предал. Свой народ она предала, — высказался в разговоре с Infopro54 Сергей Майоров.
Собеседник считает, что длительное время избежать позорного статуса певице помогали ее покровители, занимающие высокие посты в государстве.
— Они всячески ее ограждали, но она давно перешла все дозволенные рамки и границы, — добавил Майоров.
Ранее редакция сообщала о том, что депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину** признали иноагентом. На сайте Минюста России сообщается, что сибирячка распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Признан Минюстом РФ иноагентом.
фото с личной страницы Аллы Пугачевой в соцсети Instagram*
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