Штрафы для водителей электросамокатов будут введены в Новосибирске

Госдума РФ вводит высокие штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении сегодня, 10 июля.

— Изменения станут актуальны и для жителей Новосибирска. Не секрет, что в центре города лихачи на электросамокатах часто создают угрозу пешеходам и рискуют собственными жизнями, нарушая ПДД на проезжей части, — написал он.

Наказывать планируется за неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, за превышение скорости (штраф от 500 до 5 тысяч рублей), а также за управление самокатом в пьяном состоянии или отказ от медосвидетельствования (от 20 до 30 тысяч рублей).

Напомним, с 1 марта 2023 года в России действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было. Например, правилами установлено, что передвигаться на СИМ можно со скоростью не выше 25 км/ч. Ездить на самокатах по правому краю проезжей части разрешено только лицам старше 14 лет и только на тех дорогах, где предусмотрено передвижение велосипедистов, а максимальная скорость движения составляет 60 км/ч.

Пока общероссийская статистика показывает, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросло в 2,5 раза. Есть и смертельные исходы.

В Новосибирской области рост ДТП с участием средств индивидуальной мобильности еще выше. Согласно сведениям автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции «Журнал ДТП», на территории Новосибирской области на конец июня зарегистрированы 34 дорожно-транспортных происшествия с их участием. В результате аварий 36 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4 ДТП, при которых травмированы 4 человека.

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