Автомобиль БК «Динамо» сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске

ДТП с участием спортивного «Пежо» произошло утром 25 февраля в Октябрьском районе Новосибирска.

― Водитель-мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», двигался по улице В. Высоцкого и в пути следования у дома 1, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, ― прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.