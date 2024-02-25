Автомобиль БК «Динамо» сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске

ДТП с участием спортивного «Пежо» произошло утром 25 февраля в Октябрьском районе Новосибирска.
― Водитель-мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», двигался по улице В. Высоцкого и в пути следования у дома 1, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, ― прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
На месте сейчас работает экипаж ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по НСО.
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