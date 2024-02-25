«Врачи получили удовольствие»: новосибирский 3D имплантат вживили пенсионерке в Сургуте

Полезный опыт взаимодействия сургутских травматологов-ортопедов и новосибирских технологов помог вернуть активность пожилой пациентке.

― Врачи получили удовольствие от работы. Это был первый опыт установки индивидуального имплантата. Стандартным эндопротезированием тазобедренного сустава проблема не решалась. Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов. С нашим заказом работали новосибирские специалисты. Организовал и контролировал весь процесс заместитель главного врача по медицинской части Андрей Миронов, ― говорится в сообщении Сургутской клинической травматологической больницы.

Удаленно по КТ-снимкам новосибирские умельцы напечатали точную копию поврежденной кости. Потом они смоделировали фрагмент для замещения дефекта. Имплантат был изготовлен из титана и после операции идеально встал на свое место.

― Заместив разрушенный участок кости титановым «двойником», травматологи-ортопеды смогли приступить к следующему этапу лечения – эндопротезированию всего тазобедренного сустава. Через сутки пациентка уже вставала на ноги с помощью дополнительной опоры, а сегодня под контролем инструкторов-методистов ЛФК разрабатывает новый сустав при ходьбе, ― добавили в клинике.

Стоит отметить, что такое сложное вмешательство с использованием современных технологий обошлось пациентке совершенно бесплатно. Бабушка получила шанс на активную жизнь благодаря государственной квоте.

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