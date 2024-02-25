В Новосибирской области водитель на дороге встретил рысь

Фотография рыси, которая переходит дорогу, появилось в социальных сетях в одном из пабликов ВКонтакте.

― Настоящую рысь заметили в Новосибирской области, ― подписал свой снимок автор.

Где именно удалось заснять животное не сообщается. Предположительно, это произошло в Барабинском районе.

Рысь – единственная дикая кошка, которая водится в Новосибирской области. Благодаря крупным и мягким лапам зимой рысь ходить по снегу, не проваливаясь. Существует множество вариантов окраса рыси, зависящих от географического района, — от рыжевато-бурого до палево-дымчатого, с выраженной пятнистостью на спине, боках и лапах. Обитатает в равнинных и горных глухих высокоствольных лесах с густым подлеском и буреломом. Отмечается во всех районах Новосибирской области, кроме юго-западных. Численность везде низкая. Гон у рыси начинается в марте. В это время рыси, обычно молчаливые, издают громкие крики, урчание и мяуканье.

Министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин недавно обращался к жителям области с просьбой не приставать к диким животным, если они вышли к людям.