«Автомобиль нашли на реке»: директор мебельной фабрики загадочно исчез под Новосибирском

В Бердске при странных обстоятельствах пропал 43-летний директор мебельной фабрики. Накануне исчезновения мужчина поругался со своей сожительницей и сказал, что уезжает к родителям.

Через несколько дней на реке была найдена его «Тойота» бордового цвета. Есть версии, что мужчина погиб.

― Первыми забеспокоились подчиненные Дмитрия, когда он 26 февраля не вышел на работу. Дозвониться до него никто не мог. Заявление в полицию написала гражданская жена. Ориентировки передали во все отделения и волонтерам, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Рост мужчины 175 сантиметров. Он худой, волосы светло-русые, глаза карие. Из дома Дмитрий ушел в темно-синем удлиненном пуховике, темно-синих джинсах, в черных ботинках, коричневой шапке-ушанке.