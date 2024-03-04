«Автомобиль нашли на реке»: директор мебельной фабрики загадочно исчез под Новосибирском

В Бердске при странных обстоятельствах пропал 43-летний директор мебельной фабрики. Накануне исчезновения мужчина поругался со своей сожительницей и сказал, что уезжает к родителям.
Через несколько дней на реке была найдена его «Тойота» бордового цвета. Есть версии, что мужчина погиб.
― Первыми забеспокоились подчиненные Дмитрия, когда он 26 февраля не вышел на работу. Дозвониться до него никто не мог. Заявление в полицию написала гражданская жена. Ориентировки передали во все отделения и волонтерам, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.
Рост мужчины 175 сантиметров. Он худой, волосы светло-русые, глаза карие. Из дома Дмитрий ушел в темно-синем удлиненном пуховике, темно-синих джинсах, в черных ботинках, коричневой шапке-ушанке.
Фото: соцсети.
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