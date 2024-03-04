Медицинские отходы в частных контейнерах обнаружили жители Искитима

Жители Искитима обнаружили несколько мешков с медицинскими отходами в частном секторе.

По мнению автора поста в группе «Наш Город Искитим», именно Искитимская городская больница вывалила отходы жителям перед частными домами на улице Базарной.

– Важно подчеркнуть, что контейнеры частные, покупались за счет самих жителей и не предназначены для утилизации медицинских отходов, – говорит возмущенный автор публикации.

Владельцы контейнеров уже обращались с претензиями. Нарушения устранили лишь спустя несколько суток.

Сейчас жители обеспокоены шансам увидеть еще более опасные отходы у себя в контейнерах.

– Дальше что? Абортивный материал завезут? Ампутированные части тел?, – вопрошают сибиряки.

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