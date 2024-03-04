В Новосибирске заметили колонну тяжелой бронетехники

В Новосибирске на Бердском шоссе водителей удивила военная техника.
— Наш подписчик заснял необычный кортеж на Бердском шоссе, — говорится в публикации в паблике «Моя Первомайка».
На видео можно рассмотреть колонну из пяти новых БТР в сопровождении двух машин полиции спереди и сзади. БТР предназначен для транспортировки солдат к месту ведения какой-либо операции. В комментариях жители начали активно обсуждать увиденное.
— Что тут необычного? Курсанты военного института на горке едут на учения в Искитим.
— Почти каждое утро едут, но всегда разное количество.
— Разве можно сейчас выкладывать такое?
Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий».
Фото со страницы паблика Моя Первомайка в Вконтакте
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