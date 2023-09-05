Автомобиль загорелся после столкновения с бетонным блоком в Новосибирске

Сегодня, 5 сентября, утром в Октябрьском районе Новосибирска после столкновения с бетонным блоком загорелась Toyota Sprinter. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.

Авария произошла на улице по Кошурникова.

— Водитель Toyota Sprinter на большой скорости не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Предположительно, мужчина в нетрезвом состоянии и на чужой машине без документов, — отмечает очевидец.

От удара транспорт загорелся, его быстро потушили подоспевшие водители.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, пострадал водитель, который был доставлен в лечебное учреждение, взяты анализы для освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Новосибирске.