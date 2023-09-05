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Владимира Путина ждут в Новосибирске в конце 2023 года

  • 05/09/2023, 10:36
Автор:
Путин в Новосибирске
Возможными точками интереса президента называют четвертый мост и Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

В конце года Новосибирск с рабочим визитом может посетить президент России Владимир Путин. Одним из объектов его интереса может стать четвёртый мост через реку Обь. Об этом сообщает Atas.info со ссылкой на источник в правительстве области. Напомним, в конце 2023 года региональные власти анонсировали открытие движения по четвертому мосту. До 25 декабря продлили срок строительства станции метро «Спортивная».

Также источник сообщил редакции о том, что президент может посетить Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. Предприятию исполняет 90 лет. Этот завод играет не последнюю роль в оборонной промышленности страны.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин планировал посетить Новосибирск в феврале 2023 года. Ожидалось, что он будет открывать новый терминал  аэропорта «Толмачево», но информация не подтвердилась, и президент участвовал в открытии дистанционно.

Последний раз Владимир Путин посещал Новосибирск в 2018 году. В День российской науки, 8 февраля, Путин общался с учеными в Академгородке. Были обсуждены вопросы достройки зданий НГУ и создании нового Центра синхротронного излучения.

28 августа того же года президент участвовал в заседании международного форума «Технопром-2018», а также посетил школу №2 в городе Оби.

Стоит также отметить, что Владимир путин открывал движение по Бугринскому мосту в октябре 2014 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский школьник посетил открытый урок с Владимиром Путиным «Разговор о важном».

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : посещение Новосибирск Владимир Путин


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