ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Новосибирске

На Разъезде Иня в Новосибирске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщает Телеграм-канал «АСТ-54».

– Водитель грузовика, вероятно, столкнулся с чёрным седаном, а тот врезался в полицейский УАЗ «Патриот», – отмечает очевидец последствий столкновения.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

— На территории Первомайского района произошло ДТП с участием полицейского служебного автомобиля. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем ГАЗЕЛЬ, двигался по Бердскому шоссе со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Электровозной. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Мазда, который в последствии совершил столкновение с патрульным автомобилем УАЗ. ДТП оформлено с материальным ущербом,— прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что на отдых за границу через Толмачево отправились 58 четвероногих туристов.