Автомобили МЧС окружили здание СИБУПК в Новосибирске

ЧП в торговом университете произошло утром, 27 ноября. В здании рядом со станцией метро «Студенческая» была объявлена пожарная тревога. Всех учащихся эвакуировали на улицу.

― В одном из кабинетов взорвалась розетка на стене, ― рассказали Infopro54 студенты.

На место были вызваны сотрудники МЧС. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Пожарные обследовали здание, устранили опасность и разрешили продолжить занятия в корпусе.

― Произошло короткое замыкание электророзетки, пострадавших нет, ― сообщили в МЧС.

Ранее редакция писала, что огнеборцы потушили пожар в подвале здания, где располагается Центральный районный суд.