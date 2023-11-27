Эксперты составили список худших машин с пробегом

По данным портала 78.ru на вторичном авторынке в первую очередь стоит воздержаться от покупки Land Rover Discovery. В частности, речь идет о моделях 2004-2017 гг.
Автомобиль среди специалистов считается весьма ненадёжным из-за часто возникающих проблем с аккумулятором, тормозной системой, двигателем, топливной системой и подвеской.
На втором месте представлен автомобиль марки Foton Sauvana. Это китайский внедорожник, который хорошо укомплектован, однако при этом у него большой расход бензина, неуверенное срабатывание бесключевого доступа, плохая реакция на нажатие педали газа. А на асфальте он и вовсе часто бывает неуправляем и неудобен.
Вместе с тем, американский внедорожник Chevrolet Tahoe 3 имеет аналогичные недостатки.
У Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска проблемы с полностью интегрированным силовым модулем. Периодические сбои в нём становятся причиной неработающего электрического стеклоподъёмника, а то и полного выключения двигателя.
Корейский кроссовер Kia Sportage известен низким ресурсом подвески, у него нередко выходят из строя автоматическая трансмиссия и амортизаторы. Также слишком быстро изнашиваются сиденья и руль, гремит пластик.
Что касается Nissan X-Trail, то этот автомобиль поставляется в нашу страну с вариатором, поэтому присутствующий дефицит деталей делает его обслуживание значительно дороже. Эксперты заявляют, что у этой модели зачастую возникают проблемы с аккумулятором, тормозами, электроникой, коробкой передач, выхлопной системой.
Hyundai Creta. Специалисты предупреждают, что мотор у этой машины может начать стучать уже на 50 тыс. км пробега.
Следующим в списке идет Hyundai Santa Fe. У него часты проблемы с коробкой передач. До кризиса его ремонт уже обходился недешево, а сейчас, учитывая дефицит запчастей, он становится практически «золотым».
В конце списка представлены такие модели авто, как Chevrolet Spark/Matiz, Ford Mondeo, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Opel Astra H.
Ранее редакция сообщала, что водителей предупредили о предстоящем дефиците запчастей для корейских машин.
Фото: freepik.com — Diana Grytsku
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