Эксперты составили список худших машин с пробегом

По данным портала 78.ru на вторичном авторынке в первую очередь стоит воздержаться от покупки Land Rover Discovery. В частности, речь идет о моделях 2004-2017 гг.

Автомобиль среди специалистов считается весьма ненадёжным из-за часто возникающих проблем с аккумулятором, тормозной системой, двигателем, топливной системой и подвеской.

На втором месте представлен автомобиль марки Foton Sauvana. Это китайский внедорожник, который хорошо укомплектован, однако при этом у него большой расход бензина, неуверенное срабатывание бесключевого доступа, плохая реакция на нажатие педали газа. А на асфальте он и вовсе часто бывает неуправляем и неудобен.

Вместе с тем, американский внедорожник Chevrolet Tahoe 3 имеет аналогичные недостатки.

У Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска проблемы с полностью интегрированным силовым модулем. Периодические сбои в нём становятся причиной неработающего электрического стеклоподъёмника, а то и полного выключения двигателя.

Корейский кроссовер Kia Sportage известен низким ресурсом подвески, у него нередко выходят из строя автоматическая трансмиссия и амортизаторы. Также слишком быстро изнашиваются сиденья и руль, гремит пластик.

Что касается Nissan X-Trail, то этот автомобиль поставляется в нашу страну с вариатором, поэтому присутствующий дефицит деталей делает его обслуживание значительно дороже. Эксперты заявляют, что у этой модели зачастую возникают проблемы с аккумулятором, тормозами, электроникой, коробкой передач, выхлопной системой.

Hyundai Creta. Специалисты предупреждают, что мотор у этой машины может начать стучать уже на 50 тыс. км пробега.

Следующим в списке идет Hyundai Santa Fe. У него часты проблемы с коробкой передач. До кризиса его ремонт уже обходился недешево, а сейчас, учитывая дефицит запчастей, он становится практически «золотым».

В конце списка представлены такие модели авто, как Chevrolet Spark/Matiz, Ford Mondeo, Volkswagen Golf, Hyundai Solaris и Opel Astra H.

Ранее редакция сообщала, что водителей предупредили о предстоящем дефиците запчастей для корейских машин.