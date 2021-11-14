Автомобили с пробегом за год подрожали в Новосибирске на 55%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом в Новосибирске за прошедшие 10 месяцев 2021 года. В рамках исследования рассматривались данные по автомобилям с пробегом в возрастной группе до 7 лет. По данным сервиса, продавать автомобили с пробегом этой возрастной категории в январе – октябре 2021 года в Новосибирске стали на 55% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В итоге средняя стоимость автомобиля с пробегом в возрасте до 7 лет в городе составила по итогам октября 2021 года 1 250 000 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечают эксперты Авито Авто, средние цены на рынке автомобилей с пробегом растут на фоне увеличения стоимости новых автомобилей, отчасти связанной с дефицитом новых моделей из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов.

— Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке сейчас растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля. В связи с тем, что в перспективе ближайших месяцев ожидать снижения цен на авторынке как на новые, так и на подержанные модели нет оснований, покупателю сейчас имеет смысл действовать, исходя из личных возможностей. Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше — рассмотреть альтернативные модели в наличии, либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет, — подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

По данным Авито Авто, в рейтинге самых востребованных в Новосибирске автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет по итогам января-октября 2021 года первую строчку занимает Hyundai Solaris, вторую — Kia Rio. На третьей позиции ВАЗ (LADA) Granta, а замыкают пятерку лидеров по доле спроса Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

Средняя цена большинства моделей, которые входят в топ по востребованности в Новосибирске, за год увеличилась. Так, например, автомобили модели Hyundai Solaris в возрасте до 7 лет прибавили в цене на 20,3%, автомобили Kia Rio подорожали в среднем на 24,8%, ВАЗ (LADA) Granta — на 19,5%.

По России в целом средняя цена автомобилей с пробегом указанного возрастного сегмента выросла за год на 42% и достигла 930 000 рублей. Стоимость всех топ-10 наиболее популярных в стране моделей автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в 2021 году продемонстрировала значительный рост: от 18,5% до 34,6%. Наиболее заметно в цене прибавили востребованные иномарки: средняя стоимость Toyota Camry с пробегом в возрасте до 7 лет в России выросла за год на 32,2%, автомобили модели Volkswagen Polo в этой же возрастной группе стали продаваться в стране дороже на 32,2%, Hyundai Solaris прибавил в цене 29,1%.