Новосибирцы за день потратили на Ozon около 114 млн рублей

В прошлом году период распродаж на Ozon начался заранее — после длинного периода pre-sale в октябре сама акция «11.11» длилась 7 дней. В текущем году «11.11» длится ровно 3 дня, с 11 по 13 ноября. Россияне заранее начали готовиться к акции — накануне старта распродажи пользователи Ozon почти 4 млн раз добавили в корзины самые популярные товары из акционного ассортимента. Ажиотаж на распродаже был рекордным в истории Ozon: уже в первый час акции клиенты делали 5 тысяч заказов в минуту. К 10 часам утра оборот площадки уже превысил прошлогодний показатель, сообщила пресс-служба компании.

Жители Новосибирска и области также активно принимают участие в мегараспродаже. Новосибирцы используют акции как возможность выгодно приобрести желаемые товары. Во время больших промоакций цены зачастую снижаются до минимально возможных — на некоторые товары скидка может достигать 85-90%. Это дает хороший триггер к совершению покупок, многие из которых пользователи планируют заранее. За первый день новосибирцы потратили на Ozon около 114 млн рублей, это почти в пять раз больше, чем год назад. Количество заказов выросло в 5,8 раз год к году. Быстрее всего рос спрос на игры и консоли, товары категории музыка и видео, антиквариат и коллекционирование, товары для взрослых, для красоты и здоровья, а также на бытовую технику. Самыми популярными товарами у новосибирцев стали пятилитровый гель для стирки, карамельный сироп, тушь для ресниц, тонометр, а также средства для педикюра и интимной гигиены. Самым большим в регионе стал заказ, состоящий из 65 товаров. Пользователь потратил 11 тысячи рублей с учетом скидок.

Чтобы поддержать продажи предпринимателей в высокий сезон, маркетплейс направил на продвижение и поддержку товаров продавцов в период распродаж 2 млрд рублей. Ozon сделал особый фокус на продвижении акции в регионах — так, в акции «11.11» в 2021 году принимают участие более 700 продавцов из Новосибирской области.