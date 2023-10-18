Автомобилист переехал 10-летнюю девочку на парковке в Новосибирске

Десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля на парковке у магазина в Советском районе.

― В 17 часов 10 минут 40-летний водитель, управляя автомобилем Хонда CRH, двигаясь по парковке магазина, напротив дома номер 20 по улице Демакова, совершил наезд на пешехода, который двигался слева направо по ходу движения автомобиля, ― прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате наезда пострадала девочка, которую с места ДТП экстренно увезли в больницу. О состоянии ребенка пока ничего не известно.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.