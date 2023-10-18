Все пробы воздуха в зоне работы «Нео-Пака» соответствуют нормативам

В социальных сетях на минувшей неделе начало распространяться видеосообщение, в котором жители Заельцовского района, проживающие рядом с промпарком «Экран», жалуются на плохую экологию. Видеообращение было адресовано властям города, Росприроднадзору и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В понедельник и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин сообщил, что в этом году в ведомство поступили 15 обращений о возможном загрязнении воздуха в Заельцовском районе. В трех последних жаловались на «Сибирское стекло» и «Экран». Как отметил Шестернин, эти объекты проверяет Росприроднадзор. Кроме того, в понедельник стало известно, что проверку жалобы начала областная прокуратура.

Редакция направила запрос на комментарий резидентам промпарка «Экран». Ситуацию согласилась прокомментировать производственная компания ООО «Нео-Пак». В компании, в частности, сообщили, что вокруг их предприятия в соответствии с нормативными документами установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ). Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Проводится ежегодный контроль влияния производственных выбросов на атмосферу.

— Очередные отборы проб атмосферного воздуха в пределах СЗЗ проводились в июле-августе 2023 года судебно-экспертным учреждением СФО НАЛ и в сентябре-октябре 2023 года ― ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». По результатам лабораторных исследований установлено — пробы воздуха соответствуют СанПин, — сообщили в пресс-службе компании.

Котельная на территории предприятия предназначена для отопления производственных помещений и снабжения их горячей водой. Отопление — автономное, тип топлива — газ. Ни водяной пар, ни продукты горения природного газа запаха не имеют.

— Производственный цикл предприятия не зависит от времени и одинаков в течение суток. Поэтому он объективно не может являться причиной «появления неприятного запаха» в ночные и вечерние часы, — комментируют в компании. — В отношении нашего производства надзорными органами согласованы допустимые нормативы выбросов, на которые получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии СанПин; утверждена программа производственного-экологического контроля; установлена СЗЗ, обеспечивающая уменьшение воздействия промышленного объекта до гигиенических нормативов.

В ответе, полученном редакцией, подчеркивается, что ООО «Нео-Пак» проявляет повышенное внимание к вопросам экологии и особо заинтересовано в поиске источников неприятных запахов на территории промышленно-логистического парка, надеется на скорейшее разрешение сложившейся ситуации и открыто для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее редакция сообщала о том, что в этом году увеличится сбор с предприятий за негативное воздействие на окружающую среду.