Новая ледовая арена обошлась Новосибирску в 16 миллиардов рублей

Новая ледовая арена «Сибирь-Арена» обошлась Новосибирску в 16 миллиардов рублей. В эту сумму также входит дополнительное оборудование. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на региональное Минспорта.

Для строительства арены было заключено два контракта: первый – в июне 20219 на 7,9 миллиардов рублей, второй – в феврале 2020 года на 7,3 миллиардов рублей. По дополнительным договорам приобрели зрительские кресла, ледозаливочные машины, оргтехника и оборудование обеспечения досмотра – все это обошлось в 732,2 миллионов рублей.

Напомним, общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Дворец спорта включает основную и тренировочную арены. ЛДС вмещает 10587 зрителей. После открытия арена станет домашней для местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». За 4 часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.

Ранее редакция сообщала о том, что пульт управления игрой на ледовой арене разработала новосибирская компания.