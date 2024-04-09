Автопарк АО «Искитимцемент» пополнился новой спецтехникой

Автопарк АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») пополнился фронтальным погрузчиком LGCE L975F и двумя самосвалами HOWO T5G.

Фронтальный погрузчик SDLG L975F применяется для погрузки клинкера и сырьевых компонентов. Он позволяет транспортировать различные материалы общей массой до 8 тонн. Машина оборудована ковшом объемом 4,5 кубометра, обеспечивающим высокую производительность.

Самосвалы HOWO T5G будут использоваться для перевозки технологических материалов в разгар строительного сезона. Для решения важной производственной задачи в АО «Искитимцемент» создан дополнительный экипаж для перемещения полуфабриката цемента между цехом «Помол» и площадкой складирования.

Стоимость трех транспортных единиц составила более 36 млн рублей с НДС. Водители уже оценили преимущества новой техники: не только надежность и производительность, но и маневренность, комфорт управления.

На производственную площадку ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее общество АО «Искитимцемент») поступил бульдозер тяжелого тягового класса «Четра» Т-35.02. Машина, предназначенная для проведения горных работ, приобретена в рамках реализации инвестиционной программы компании. Стоимость бульдозера – 55 млн рублей с НДС.