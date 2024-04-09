Из-за взрывных работ будет ограничиваться движение автомобилей в Новосибирской области

На карьере «Камнереченского щебеночного завода» возобновляются взрывные работы. Территориальное управление автодорог по Новосибирской области сообщило о графике ограничения движения транспорта в Тогучинском районе для обеспечения безопасности дорожного движения в связи со стартом сезона добычи инертных материалов. Речь идет о дороге «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак».

ТУАДе отметили, что для водителей будет предоставлена возможность объезда участка протяженностью 5 км по дороге «106 км а/д «К-16» — Усть-Каменка ― 68 км а/д «К-19р».

― Ограничение будет действовать 4 и 25 июня, 5, 23 июля, 6, 23 августа, 6, 24 сентября, 4, 25 октября, 8, 26 ноября, 6, 24 декабря. Время ― с 11.00 до 12.30, ― говорится в сообщении пресс-служба ТУАД.

Ранее редакция сообщала о том, что власти ограничат парковку автомобилей в двух районах Новосибирска.