Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Оби в Новосибирске

Природоохранная прокуратура проводит проверку информации о масляном пятне на реке Обь.
— Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения, достаточности принятых органами контроля (надзора) мер к ликвидации последствий загрязнения, — говорится в сообщении прокуратуры.
Напомним, что вчера, 8 апреля, в группе «АСТ-54» был опубликован пост о том, что на реке Обь в районе набережной образовалась масляная пленка.
Новосибирцы высказали свои предположения о образовавшемся явлении.
— Как минимум с дорог стекает и этого уже более чем достаточно
— Это всё что разъел бионорд, и потом растаял со снегом и вот результат.
— С теплоходов и стекает.
Ранее редакция сообщала том, что прокуратура проверит образовавшееся черное пятно на Оби в Новосибирске.
Источник фото: «Октябрьский район | Новосибирск» в Вконтакте
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