Прокуратура проверяет информацию о загрязнении Оби в Новосибирске

Природоохранная прокуратура проводит проверку информации о масляном пятне на реке Обь.

— Прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере охраны вод от загрязнения, достаточности принятых органами контроля (надзора) мер к ликвидации последствий загрязнения, — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что вчера, 8 апреля, в группе «АСТ-54» был опубликован пост о том, что на реке Обь в районе набережной образовалась масляная пленка.

Новосибирцы высказали свои предположения о образовавшемся явлении.

— Как минимум с дорог стекает и этого уже более чем достаточно — Это всё что разъел бионорд, и потом растаял со снегом и вот результат. — С теплоходов и стекает.

Ранее редакция сообщала том, что прокуратура проверит образовавшееся черное пятно на Оби в Новосибирске.