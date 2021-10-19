Автопарк новосибирцев за год пополнился на 13 тыс машин

Количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц, увеличилось за год в базе данных налоговых органов Новосибирской области более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2020 года жители региона являются собственниками 1 млн 86 тыс. транспортных средств, сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Из всех видов транспортных средств 67% приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (парк этих авто составляет около 726 тыс.). Количество легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. в последние годы стабильно сокращается, за 2020 г. их стало меньше почти на 3%. При этом граждане выбирают более мощные машины: авто мощностью 100-150 л.с. стало больше также на 3%.

Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, на 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. (таких авто учтено 27 тыс.). Кроме того, стало больше на 5% мотоциклов с мощностью 35 л.с. (учтено 6 тыс. ед.), на 12% снегоходов с мощностью свыше 50 л.с. (на учете стоит более 2 тыс. ед.), на 28% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (числится 268 ед.).

Общая сумма начисленного транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами в 2021 году, составляет 2 млрд 388 млн руб. Это на 56 млн больше, чем годом ранее.

Традиционно большая часть этой суммы приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Владельцам таких авто начислена к уплате сумма налога в размере 1 млрд 283 млн руб. (54% от общей суммы ТН). Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 17%. Две трети транспортных средств, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют легковые авто мощностью до 150 л.с., а сумма начисленного на них транспортного налога – лишь 21% от общей суммы ТН (на эти авто начислен налог в общей сумме 494 млн руб.).

Начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев пояснил, что такое соотношение связано с тем, что ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя ТС, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства: то есть чем мощнее и моложе авто, тем выше транспортный налог. Кроме того, при начислении транспортного налога для автомобилей, включенных в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3.

К примеру, максимальный повышающий коэффициент 3 был учтен налоговыми органами Новосибирской области при начислении транспортного налога за 2020 год в отношении 86 легковых автомобилей (годом ранее было 67 авто).

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России.