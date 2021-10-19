Рекламодателям

Автопарк новосибирцев за год пополнился на 13 тыс машин

  • 19/10/2021, 10:08
Новости Новосибирска
При этом на 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с.

Количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц, увеличилось за год в базе данных налоговых органов Новосибирской области более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2020 года жители региона являются собственниками 1 млн 86 тыс. транспортных средств, сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Из всех видов транспортных средств 67% приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (парк этих авто составляет около 726 тыс.). Количество легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. в последние годы стабильно сокращается, за 2020 г. их стало меньше почти на 3%. При этом граждане выбирают более мощные машины: авто мощностью 100-150 л.с. стало больше также на 3%.

Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, на 10% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. (таких авто учтено 27 тыс.). Кроме того, стало больше на 5%  мотоциклов с мощностью 35 л.с. (учтено 6 тыс. ед.), на 12% снегоходов с мощностью свыше 50 л.с. (на учете стоит более 2 тыс. ед.), на 28% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (числится 268 ед.).

Общая сумма начисленного транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами в 2021 году, составляет 2 млрд 388 млн руб. Это на 56 млн больше, чем годом ранее.

Традиционно большая часть этой суммы приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Владельцам таких авто начислена к уплате сумма налога в размере 1 млрд 283 млн руб. (54% от общей суммы ТН). Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 17%. Две трети транспортных средств, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют легковые авто мощностью до 150 л.с., а сумма начисленного на них транспортного налога – лишь 21% от общей суммы ТН (на эти авто начислен налог в общей сумме 494 млн руб.).

Начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев пояснил, что такое соотношение связано с тем, что ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя ТС, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства: то есть чем мощнее и моложе авто, тем выше транспортный налог. Кроме того, при начислении транспортного налога для автомобилей, включенных в Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3.

К примеру, максимальный повышающий коэффициент 3 был учтен налоговыми органами Новосибирской области при начислении транспортного налога за 2020 год в отношении 86 легковых автомобилей (годом ранее было 67 авто).

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. размещается ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте Минпромторга России.

Фото редакции

729

Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : налоги город авто


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Самая мощная DDoS-атака на российские компании зафиксирована в Сибири

19/10/2021, 12:58

Медики, работающие с ковид-пациентами, пожаловались в прокуратуру

15/10/2021, 11:10

Авито упрощает доставку товаров с платформы

12/10/2021, 17:46

Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

07/10/2021, 14:07

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Бизнес в большей части не осознает, что сегодня происходит на рынке труда»

Все материалы
Лента новостей

Ситуацию с «шалостями» подростков на Монументе Славы обсудят во всех школах города

19/10/2021, 12:53

Стратегия развития электромобилей в России

19/10/2021, 11:47

В отношении новосибирского замминистра ЖКХ возбуждено уголовное дело

19/10/2021, 11:35

Для регионального бизнеса время в сфере ЖКХ заканчивается

19/10/2021, 10:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирцы выбирают в Wink мультфильмы и семейное кино

19/10/2021, 12:01

Me2Me в Банке Акцепт: новая функция СБП по переводу денег между своими счетами

19/10/2021, 11:15

Сибиряки могут взять жилье в сельской местности в ипотеку под 3% годовых

18/10/2021, 17:22

ВТБ повышает доходность по вкладу «История успеха» до 8,5% годовых

18/10/2021, 16:36

Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по итогам 9 месяцев

18/10/2021, 10:26

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

Стратегия развития электромобилей в России

Для регионального бизнеса время в сфере ЖКХ заканчивается

Что делать если с вас списали чужие долги?

Роспотребнадзор предложил губернатору новые ограничения

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Финансы

Новости Новосибирска

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Политика

Новости Новосибирска

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Далеко зашедший отзыв мэра

Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Недвижимость

Новости Новосибирска

Получил «пять звезд» — потерял 38 млн рублей

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Успеет ли Новосибирск освоить миллиарды, выделенные на расселение ветхого и аварийного жилья?

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

Экономика

Стратегия развития электромобилей в России

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Медицина

Новости Новосибирска

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Авто

Бизнес

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Ситуацию с «шалостями» подростков на Монументе Славы обсудят во всех школах города

Стратегия развития электромобилей в России

В Новосибирске введут мораторий на общественные слушания

Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 провезут сегодня ночью по улицам Новосибирска

Что делать если с вас списали чужие долги?

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска