Me2Me в Банке Акцепт: новая функция СБП по переводу денег между своими счетами

Зачем это нужно?

Сервис будет полезен, если вам необходимо срочно оплатить крупную покупку, открыть вклад или внести очередной платёж по кредиту и т.п. Для перевода средств не нужно отдельно заходить в приложение каждого банка, со счета которого необходимо перевести деньги. Все делается из личного кабинета с компьютера или в мобильном приложении Акцепт-Онлайн.

Переводы до 100 000 руб. – без комиссии.

Сделайте привычные вещи удобнее с Банком Акцепт и СБП!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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