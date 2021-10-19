Для регионального бизнеса время в сфере ЖКХ заканчивается

Минстрой РФ разработал проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года. В настоящее время он проходит общественные слушания. Согласно этому документу в России может появиться институт региональных операторов по управлению многоквартирными домами — юрлиц.

— Основной задачей Стратегии в данном направлении является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества собственников жилых помещений, а также повышение мотивации собственников помещений в многоквартирных домах к обеспечению их безопасной и безаварийной эксплуатации, — говорится в проекте.

В рамках Стратегии планируется реализация следующих мероприятий:

— внедрение единых стандартов деятельности по управлению и обслуживанию МКД;

— внедрение новых подходов в сфере государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в сфере предпринимательской деятельности по управлению МКД, централизация управления результатами деятельности органов государственного жилищного надзора и лицензионного контроля;

— развитие институтов и моделей управления жильем, включая возможные формы государственно-частного партнерства на основе открытых конкурсных процедур по отбору профессиональных управляющих организаций, в том числе модели «регионального оператора по управлению жильем», гарантирующего возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность МКД;

— развитие способов управления малоэтажным жилищным фондом по аналогии с МКД;

— совершенствование моделей ценообразования в сфере управления жильем и содержания общего имущества;

— формирование правовой среды, включающей мотивацию активности и ответственности собственников помещений;

— развитие цифровой клиентоцентричной системы управления ЖКХ на базе ГИС ЖКХ — реализация проекта «Новый умный дом», представляющего возможность гражданам управлять МКД, проводить электронные голосования и пользоваться сервисами, которые упростят участие в управлении жильем.

Планируется, что при реализации стратегии к 2030 году профессиональными управляющими организациями будут управляться 60% МКД, 100% управляющих организаций будут соответствовать единым стандартам, 80% общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах будут проводиться посредством электронного голосования.

Опрошенные Infopro54 участники рынка управления жилищным фондом Новосибирской области сообщили, что уже ознакомились с положениями, прописанными в стратегии Минстроя РФ. Генеральный директор компании ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев считает, что концепция по управлению ЖКХ, прописанная в стратегии Минстроя РФ, это стопроцентная монополизация рынка.

— У федерального бизнеса закончились возможности по освоению стран ЕС, и он пошел в регионы своей страны. Лично я ожидал, что следующим за рынком ТКО будет монополизация сферы деятельности лифтового хозяйства — как опасного объекта. Пока все загоняют в один блок, но не факт, что в перспективе лифтовое хозяйство не выделят в отдельную систему и не сделают специализированные УК по лифтам. Для частного бизнеса — мелкого предпринимательства и средних компаний — время в сфере ЖКХ заканчивается. На нее нацелился федеральный бизнес с известными фамилиями. На региональных УК можно будет поставить крест, ТСЖ еще может быть худо-бедно какое-то время продолжат работать, — рассуждает Булычев. — К чему это приведет, мы сейчас прекрасно видим на примере регоператоров по вывозу мусора. Цены на услуги в сфере ЖКХ для населения вырастут минимум в 1,5-2 раза, причем в их список войдет много новых. Например, обязательное страхование жилья, о котором на уровне правительства РФ говорят уже много лет. О качестве услуг говорить, на мой взгляд, бессмысленно, посмотрите на вывоз ТКО, а в управлении жилым фондом работы «на земле» на порядок больше.

По оценке эксперта, рынок услуг ЖКХ в Новосибирской области составляет не менее 1,5-2 млрд рублей в месяц, что делает его привлекательным в глазах федерального бизнеса.

— Но речь идет именно о деньгах. Они централизуют и соберут на себя все платежи, а услуги в данной ситуации будут вторичны. Выстроить единую систему сбора средств с населения будет сложно, а значит, произойдет провал по поступлениям, возникнут проблемы с обслуживанием домов, и много, — прогнозирует Булычев.

Председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство» Александр Синица также уверен, что после появления на рынке регоператора, управляющего ЖКХ, возникнет хаос. В качестве примера он тоже приводит ситуацию с утилизацией твердых коммунальных отходов.

— В регионе есть проблемы с вывозом мусора, с задолженностью перед перевозчиками ТКО. То же самое мы получим по регоператору ЖКХ, — уверен Синица. — Если регоператор будет определяться по конкурсу, то дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Выиграет ключевой подрядчик с федеральными корнями, заключит договоры субподряда с несколькими местными игроками, они отработают 3 месяца-полгода и уйдут, потому что регоператор будет платить за выполненную ими работу по своему усмотрению и в тех объемах, которые посчитает нужным, а не в зависимости от платежей населения и выполненной работы. Мы все это видим по рынку утилизации ТКО. В итоге — банкротство и уход с рынка местных компаний, кредитные тяжбы, ухудшение качества обслуживания, рост жалоб от жителей.

Владимир Булычев также не исключает, что на первом этапе 90% субподрядчиков регоператора ЖКХ могут быть из тех компаний, которые сегодня обслуживают жилой фонд Новосибирска, а потом система поломается — и все пойдет по пути, проложенному регоператором по утилизации ТКО.

Комментируя предложения, прописанные в проекте Минстроя РФ, Александр Синица заявляет, что нельзя все дома «сгребать под одну гребенку», иначе качество управления ими будет хромать. По его словам, сегодня на рынке Новосибирска разброс по тарифам на управление жилищным фондом варьируется от 16 до 150 рублей за кв. м — в зависимости от класса жилья, от выбора жителей, которые определяют, какие виды работ и услуг должна им оказывать управляющая компания.

— Если регоператором станет не федеральная частная структура, а государственная компания, то тоже возникнет много вопросов. Например, как будет осуществляться контроль за ее работой? Сейчас ГЖИ при малейшей жалобе со стороны жителей может выписать УК штраф в 250 тысяч рублей. Кто будет выписывать штрафы госкомпании? А значит, люди будут как раньше ходить в ЖЭУ, пытаться что-то выпросить, договориться, — рассуждает Синица. — Сейчас люди приходят в УК и сами решают, куда направить средства, вплоть до благоустройства территории.

По мнению Александра Синицы, решение об изменении структуры управления ЖКХ принимается из-за отсутствия средств на эту сферу у государства.

— У Фонда модернизации ЖКХ на протяжении 3 лет сформировались многомиллиардные долги перед подрядчиками, которые проводят капремонт. Минстрой РФ ставит планы по финансированию, но тарифа не хватает, идет перетягивание каната. Люди приходят в Фонд и говорят, что у их дома на спецсчете лежат 5 млн рублей, приносят смету на 3 млн и говорят, что они хотят отремонтировать крышу. Фонд изучает документы, заявляет, что его смета не устраивает и крышу можно отремонтировать только за 10 млн рублей, а таких средств у дома нет — и сдвигает сроки ремонта. Это случай из практики, — говорит собеседник редакции. — Как нам неофициально поясняли, это происходит из-за нехватки средств. На места дана команда: сдвигать всеми силами сроки ремонта домов на более поздний период. То же самое мы получим, если госструктура будет управлять жилым фондом. Для сравнения: среди УК за счет жесткой конкуренции практикуется выполнение работ в долг, когда жители расплачиваются за сделанные ремонты в течение года-двух после того, как они сданы.

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет на рынке коммунальных услуг идет борьба между компаниями, аффилированными с московским холдингом «Мой коммунальный стандарт» (МКС), и местными компаниями, работающими в сфере ЖКХ.

Депутат Заксобрания Новосибирской области, зампредседатель комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко сообщил, что ознакомился с проектом стратегии Минстроя РФ и слышал о том, что готовится законопроект, который может быть внесен в Госдуму, а также поправки в Жилищный кодекс РФ.

— Проект Стратегии вряд ли можно назвать системным документом, так как она достаточно часто и сильно меняется. Других документов о создании института регоператоров по управлению ЖКХ я не видел, и пока не могу представить, как такое может быть: единый оператор на весь город, область, какие у него будут полномочия, какова цель его создания, — рассуждает Агеенко. — Убрать разборки между УК за жилищный фонд, которые иногда доходят до криминала? Сегодня управляющие компании вполне успешно контролирует ГЖИ через выдачу/отзыв лицензий. Как можно будет контролировать регоператора, который будет назначать и контролировать управляющие организации, — не представляю. Это может породить страшную коррупцию и проблемы, еще хуже, чем в сфере утилизации ТКО. УК гораздо ближе к населению, от них зависят тепло, свет, вода, уют в доме. И рынок ЖКХ — это деньги, очень приличные деньги. Если кто-то хочет на них «сесть» и монополизировать эти денежные потоки, то опыт мусорных регоператоров показывает, что собрать — дело нехитрое. Это вполне получается, а вот справедливо ими распоряжаться и рассчитываться — это проблема.

Другие депутаты-члены комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента заявили, что будут готовы обсуждать эту тему после того, как в Заксобрание поступят соответствующие документы.

По данным, указанным в Стратегии Минстроя РФ, на конец 2020 года в Российской Федерации насчитыватся более 1 млн МКД общей площадью 2,9 млрд кв. м, которые на 98,02% управляются управляющими организациями или собственниками квартир. Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами лицензируется, по состоянию на 2020 год были выданы более 20 тысяч лицензий.