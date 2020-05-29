Заведения общепита ресторанного дворика в центре Новосибирска накажут за нарушение санитарных норм

Массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил были выявлены на предприятиях уличного общепита, расположенных в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске – нарушители могут получить крупные административные штрафы и приостановить деятельность, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что новые случаи нарушения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности обнаружены сотрудниками регионального минпромторга, полиции и Роспотребнадзора при проверках предприятий общественного питания. Проверки проходили в течение последних четырех дней. В частности, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами пренебрегли сотрудники закусочных «Чебурекми» и Wok in wall, киоска с продукцией фастфуда «Хот-дог мастер». Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ, им грозит временный запрет деятельности.

Аналогичные нарушения санитарных норм были обнаружены в стрит-фуд кафе Amigo Churros и баре Crafty Radler, которые также расположены в ресторанном дворике. По итогам проверки возбуждены административные производства по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ, по которой в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей.

В закусочной Pho были выявлены не только нарушения санитарного законодательства, но и нарушения масочного режима покупателями. В отношении заведения возбуждены административные производства по ч.3 ст. 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

В связи с нарушением масочного режима, по статье 20.6.1 также возбуждены административные производства в ходе проверок кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog в ресторанном дворике и сети магазинов детских товаров «Детский мир» на проспекте Дзержинского.

Кроме того, в магазине «Пятерочка» на ул. Жуковского выявлено нарушение масочного режима посетителями. Сотрудниками регионального минпромторга и полиции возбуждено административное производство по ч.1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. На этой же улице выявлены нарушения норм санитарного законодательства в магазине «Магнит» – сотрудниками Роспотребнадзора возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области