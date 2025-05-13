Новосибирский бизнесмен Николай Манцуров купил долг основателя Аквапарка

Новосибирский бизнесмен Николай Манцуров выкупил право требования ООО «ВДТ Строй» (бывшего владельца Аквапарка в Новосибирске) к владельцу и руководителю группы «Кварсис» Петру Овчинникову на сумму 25 265 806 рублей 18 копеек. Информацию об этом на Федресурсе разместил конкурсный управляющий ООО «ВДТ Строй» Артём Кильчик.

Победитель приобрел лот за 597 тысяч рублей (начальная цена).

Согласно протоколу о проведении торгов, кроме Манцурова выкупить дебиторскую задолженность Овчинникова хотели еще два участника — Алексей Рыболовлев (Свердловская область) и Сергей Герасимов (Челябинская область).

Напомним, в 2019 году в ООО «ВДТ Строй» ввели банкротную процедуру — наблюдение. Заявление о его банкротстве подал в суд Межтопэнергобанк, которому «ВДТ строй» задолжал 2,18 млрд руб. Средства привлекались на строительство в Новосибирске крытого аквапарка «Аквамир», кредитный договор был заключен в 2013 году. Срок конкурсного производства продлен до 11 августа 2025 года.

С конца 2023 года ООО «Сеан», аффилированная с семьей Манцуровых, скупает долги «ВДТ Строя». Выкуплены залоговые долги у ФПО «Доверие», АО «Сургутнефтегазбанка». Осенью 2024 года компания выкупила долг перед государственным Агентством страхования вкладов (АСВ), а в марте 2025 года погасила задолженность перед налоговой службой. Сейчас «Сеан» контролирует более 90% реестра «ВДТ Строя».

Стоит отметить, что на Федресурсе размещено очередное объявление о проведении торгов по продаже права требования ООО «ВДТ Строй» к застройщику ООО «Сибстройресурс и К» на сумму более 88,4 млн рублей. Торги состоятся в июне.

Продажа проводится в виде открытых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представления предложений о цене на электронной торговой площадке. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Победителем торгов становится участник, предложивший максимальную цену за предмет торгов.

Ранее редакция сообщала, что сумма ущерба по делу о новосибирском аквапарке увеличилась в 15 раз.