Для борьбы с мошенничеством в страховании в Новосибирске нужны кардинальные решения

Полис ОСАГО может подешеветь

Банк России предложил удешевить ОСАГО для новосибирцев: снизить с 1,63 до 1,56 значение территориального коэффициента (КТ) по «автогражданке». Это следует из проекта указания регулятора. Данный коэффициент влияет на стоимость ОСАГО и связан со статистикой страховых выплат в регионе, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— Эксперты проанализировали выплаты по полисам ОСАГО в Новосибирске и пришли к выводу, что есть возможность снизить территориальный коэффициент для областной столицы. Для других населенных пунктов Новосибирской области территориальные коэффициенты, согласно проекту указания, планируется оставить без изменений. Сейчас эти коэффициенты ниже, чем в областном центре, и отличаются для разных территорий региона. Например, в Бердске территориальный коэффициент — 1,24, в Искитиме — 1,16, а в Куйбышеве — 1. Для расчета коэффициента при оформлении ОСАГО используется адрес регистрации, который указан в паспорте, свидетельстве о регистрации машины или ПТС, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она также отметила, что по всей стране планируется снизить КТ для 21 территории, где сейчас этот коэффициент выше среднероссийского.

Напомним, в первом полугодии 2024 года средняя стоимость «автогражданки» в Новосибирской области выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 8 792 рубля. В Новосибирске рост был еще выше — 10%, до 10 213 рублей. Для сравнения: средняя стоимость ОСАГО в российских регионах за аналогичный период — 6 988 рублей.

«Красный пояс» ОСАГО

Редакция Infopro54 попыталась разобраться, насколько реально сегодня удешевление стоимости «автогражданки» в Новосибирской области.

Напомним, с 2016 года регион находится в «красной зоне» по страховому мошенничеству. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), примерно с этого времени в регион начали мигрировать автоподставщики из других субъектов РФ. На август 2024 года регион находился на седьмом месте в России по частоте страховых случаев с ОСАГО, средняя выплата составляла 131 269 рублей (пятое место в РФ).

Кроме того, Новосибирская область находится на четвертом месте в стране среди регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО. Количество оплаченных судебных решений за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го в Новосибирской области составило 2 619.

Неотвратимость наказания не работает

В чем причина аномально высокой статистики по страховому мошенничеству в ОСАГО в Новосибирской области? По версии страховщиков, ключевая причина — нарушение принципа неотвратимости наказания, так как количество уголовных дел, возбужденных в регионе, удручающе мало. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с июня 2023 года по июнь 2024—го в области возбуждены 21,1% уголовных дел относительно направленных в правоохранительные органы заявлений от страховых компаний.

— Преступники чувствуют свою безнаказанность. У нас самая высокая частотность по количеству ДТП на количество автомобилей в стране. Даже процентное соотношение этих показателей демонстрирует, что не все в порядке, — комментирует вице-президент – директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске Евгений Козлов, курирующий тему противодействия мошенничеству в ОСАГО со стороны новосибирских страховщиков. — В Новосибирске уже сформировалась определенная категория участников ДТП, у которых в год происходят по 30-50 происшествий. Они ходят из компании в компанию, мы всех их знаем, по многим подготовлены пакеты документов с доказательствами.

Собеседник Infopro54 признает, что страховые преступления — специфичные, для их расследования нужны люди, обладающие специальными компетенциями, которые понимают суть происходящего.

— Есть набор объективных признаков, дающих повод полагать, что ДТП — это мошенничество: темное время суток, неосвещенная улица, отсутствие камер, автомобиль виновника — старый и ржавый ГАЗ или УАЗ. Правоохранительные структуры неохотно рассматривают дела в сфере страхования. Стараются спустить их вплоть до участкового, который совершенно не разбирается в них и зачастую пишет постановление об отказе в возбуждении дела просто потому, что «пришел несколько раз к участнику ДТП и не застал его дома». Прокуратура отменяет такие решения, в итоге дела длятся годами, — говорит Евгений Козлов. — Недавно мы подали жалобу в суд на одно из подразделений правоохранительных органов Новосибирска за бездействие по ст. 125 УК РФ.

Новосибирцы также нередко сталкиваются с махинациями автоподставщиков. К примеру, жители Плющихинского жилмассива рассказали Infopro54, что регулярно наблюдали ювелирные «игры» страховых мошенников.

— За нашим домом периодически видела машины, которые очень долго примеряются, съезжаются и разъезжаются друг с другом, водители выходят и делают замеры, а потом врезаются друг в друга, — рассказала редакции читательница Infopro54.

Еще один читатель, работающий рядом с аварийным перекрестком, отметил, что довольно часто наблюдал ДТП с участием одних и тех же людей.

— Машины менялись, а люди были одни и те же. Характер повреждений похожий. Поэтому я и обратил внимание, — пояснил он.

Редакции удалось связаться с одним из «предпринимателей», занимающихся автоподставами. Он заявил: с финансовой точки зрения это довольно денежный бизнес, а доля риска не такая уж и большая. К тому, что его деятельность является мошенничеством, мужчина относится спокойно.

Он рассказал, что в свое время был сильно недоволен решением страховой компании после того, как сам попал в серьезное ДТП.

— Поэтому вначале это была своеобразная месть, желание отбить деньги, а потом появилось понимание, как это сделать технически, — отметил он.

Сами представители ВСС среди наиболее распространенных мошеннических схем выделяют различные вариации инсценировки наступления страхового случая: спровоцированное или сымитированное ДТП, лжеугон автомобиля, причинение повреждений транспортному средству. Кроме того, аферисты часто фальсифицируют и обстоятельства страхового случая: подменяют водителя или номерные знаки, заменяют исправные детали на поврежденные, при отсутствии полиса пытаются срочно купить его, а о ДТП по договоренности со вторым водителем уведомить Госавтоинспекцию парой дней позже (как о только что произошедшем) и так далее.

Активно работают в этом поле и недобросовестные автоюристы, которые подписывают с участником ДТП договор «цессии» и доверенности и идут с документами в суды, а затем получают все выплаты на свои счета (по доверенности).

— У нас в регионе самые высокие судебные издержки. Непонятен метод определения стоимости экспертизы. Экспертные организации по судебным экспертизам выставляют цены кто во что горазд. И суд их принимает, несмотря на наши обращения к председателю Новосибирского областного суда о несоразмерности взыскания выставленных цен за судебные экспертизы рыночным ценам. С мошенниками работают профессиональные юристы, которые их консультируют, представляют в судах их интересы и зачастую злоупотребляют правом, но суды встают на их сторону, — рассказывает Евгений Козлов. — Кроме того, после вынесения решения суда «пострадавшие» преднамеренно уклоняются от выплат. Им важно не получить деньги от страховой компании сразу, а затянуть процесс, чтобы впоследствии выставить неустойку за просрочку исполнения решения суда. «Пострадавшие» закрывают счета, на которые страховщики им должны перечислить деньги, а потом суд выносит решение, что компания уклоняется от выполнения обязательств. Злоупотребление правом по страховым делам в судах Новосибирска сплошь и рядом. Мошенники пользуются этими уловками. Все о них знают, а наши обращения игнорируются.

Напомним, штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13%-м налогом на доходы, и автовладельцы могут столкнуться с требованиями со стороны налоговой об уплате налогов с прибыли, полученной на самом деле «автоюристом».

Долгий путь к взаимодействию

Тем не менее для противодействия мошенникам в сфере ОСАГО страховщики, правоохранительные и надзорные органы еще в 2017 году решили координировать свои действия. На совещании в Новосибирске Игорь Юргенс, который на тот момент занимал пост президента ВСС, просил правоохранителей создать специализированные группы по расследованию мошеннических действий в страховании и работать с дознавателями страховщиков. ФАС — обратить внимание на объявления о «продаже полисов ОСАГО за 1000 рублей» (явная приманка от мошенников). ФНС — проверить посредников-автоюристов, в пользу которых взыскиваются деньги по страховым делам: платят ли они налоги.

В Банке России также была создана специальная структура по системной борьбе со страховым мошенничеством. Об этом на Международной конференции «Барьер-2017» в Санкт-Петербурге рассказывал директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. Кроме того, по его словам, в большинство регионов РФ, в том числе в Новосибирской области, были созданы межведомственные рабочие группы, которые должны были работать над координацией процесса, чтобы не позволять мошенничеству развиваться. Курировать их работу было предложено прокуратуре.

В 2021 году ухудшающаяся ситуация с убыточностью ОСАГО вновь вынудила страховщиков Новосибирской области обратиться к региональному правительству с просьбой создать межведомственную группу с участием представителей правоохранительных структур. Как пояснял тогда в ходе пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, профильная рабочая группа создавалась в области в 2017 году, но была ликвидирована после года работы. В региональное правительство страховщики, по его словам, решили обратиться после анализа итогов взаимодействия с полицией. За 9 месяцев 2021 года страховщики, работающие в области, подали 323 заявления по выявленным фактам мошенничества на сумму 114 млн рублей. За 9 месяцев 2020 года — 280 заявлений.

— Количество выявляемых нами случаев с признаками страхового мошенничества выросло. Но нас возмущает тот факт, что при этом уменьшается количество возбужденных дел — с 12% в 2020 году до 10% в 2021-м — от поданных в полицию заявлений, — говорил Ефремов. — Активность по расследованию страховых мошенничеств со стороны правоохранительных органов невысокая.

Тогда страховщики вновь заявляли, что готовы делиться с правоохранительными и контролирующими органами всей информацией, которую собирают службы безопасности компаний.

По итогам первого квартала 2021 года и девяти месяцев 2022 года Новосибирск вновь стал лидером по количеству заявлений от страховых компаний в правоохранительные органы на мошенничество в ОСАГО — 610.

— За 9 месяцев 2023 года новосибирский филиал «АльфаСтрахования» подал 35 заявлений на возбуждение уголовного дела за мошенничество, возбуждены два дела или 5%. В целом по регионам Сибири и Дальнего Востока мы подали 194 заявления, возбуждены 94 уголовных дела или около 50%, — констатировал в 2023 году на тот момент вице-президент, директор Сибирско-Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» Вадим Маслов.

В целом по стране по системе ОСАГО, по данным на июнь 2024 года, уголовные дела возбуждались по 33,5% поданных заявлений.

В конце 2023 года на совещании в Новосибирске вновь обсуждался вопрос о необходимости предоставления страховщикам информации с оборудования фотовидеофиксации с мест ДТП.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Евгений Козлов заявил, что сейчас в Новосибирске созданы три рабочих группы по противодействию страховому мошенничеству: при областной прокуратуре, при ГУ МВД по Новосибирской области и при ВСС, которую он возглавляет.

— Я не понимаю, как долго в Новосибирской области правоохранительные органы планируют игнорировать проблему со страховым мошенничеством на рынке региона, а также заявления, которые подают страховщики, — говорит Козлов. — Да, в этом году есть подвижки: из 100 поданных страховщиками заявлений о мошенничестве правоохранительные органы берут в работу около 20%. Это лучше, чем в прошлые годы (5-6%), но недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Процесс пошел?

Впрочем, судя по статистике ВСС, РСА и по данным, которые приводит Евгений Козлов, ситуация с возбуждением дел против мошенников в Новосибирской области все-таки улучшается. В 2022 году возбуждались всего 6,1% дел от переданных страховщиками в правоохранительные органы, в 2023-м — 8,6%, а в 2024-м — 21,1%.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области и областной прокуратуре в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что за восемь месяцев 2024 года в органы внутренних дел региона поступили 209 сообщений о преступлениях в сфере автострахования (в 2023 году — 343), из них возбуждены 32 уголовных дела (в 2023 году — 20).

— За истекший период десять уголовных дел с обвинительным заключением направлены в суд (в 2023 году — четыре), из которых одно деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, девять — организованными группами, — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Кроме того, редакции Infopro54 пояснили, что рабочая группа, созданная в 2023 году для контроля по взаимодействию и профилактике преступлений, совершенных в сфере страхования, продолжает действовать. В нее входят сотрудники главного следственного управления, управления уголовного розыска, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, отдела организации дознания, управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области и УМВД России по Новосибирску.

— Рабочие совещания проводятся ежеквартально, с приглашением представителей страховых компаний. Результаты работы группы показывают, что раскрываемость указанной категории преступлений составляет 100%, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией Infopro54.

В частности, в феврале 2024-го следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 13 граждан, совершавших мошеннические действия в сфере автострахования. Группа причинила материальный ущерб пяти страховым компаниям на сумму более 3 млн рублей. В августе в Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования. На тот момент была доказана причастность группы к 16 эпизодам преступной деятельности. Материальный ущерб составил более 6,1 млн рублей.

В прокуратуре Новосибирской области также отметили, что на базе ведомства работает постоянно действующая межведомственная рабочая группа, последнее заседание которой состоялось в июле. В прокуратуру региона в 2024 году от организаций и граждан по различным вопросам в сфере страхования поступили 29 обращений (за 2023 год — 78), говорится в ответе за подписью и.о. начальника отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД России по Новосибирской области, советника юстиции Сергея Цветкова. Статистика по обращениям в сфере страхования и возбуждению уголовных дел у прокуратуры совпадает с данными ГУ МВД. В ведомстве уточняют, что за восемь месяцев 2024 года по 79 сообщениям приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел (в 2023 году — 175).

Например, в производстве следователя 5 ОРПОТ г. Новосибирска находилось уголовное дело, возбужденное по факту совершения в период 2022-2023 годов группой лиц хищения у АО «СОГАЗ» 400 тысяч рублей путем инсценировки ДТП. В период с мая по конец июня 2023 года дополнительно возбуждены еще восемь уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных в отношении страховых компаний ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», уголовные дела соединены в одном производстве.

— Общая сумма причиненного ущерба по уголовному делу составила 3,2 млн рублей, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 2,2 млн рублей. В совершении указанных преступлений обвинение предъявлено 13 участникам, организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд (находится на рассмотрении), — поясняет Сергей Цветков. — Всего судами в 2023 году рассмотрены два уголовных дела, в текущем году — одно.

— Рабочие группы заседают раз в квартал. Нас внимательно выслушивают, делают пометки, а воз и ныне там. Мы приносим пачки постановлений с отказом в возбуждении уголовных дел. К примеру, отказ пришел по делу о ДТП: несмотря на то, что у человека, который якобы в него попал, вообще нет прав, и у нас есть подтверждение от человека, что в момент ДТП он находился в другом месте, — комментирует Евгений Козлов. — Или более радикальный вариант, когда наш сотрудник службы безопасности приехал опросить участника ДТП, а он говорит: «Какое ДТП, у меня уже второй год нет ног, я лежу дома?!» Мы пишем заявление в правоохранительные органы, а нам отказывают в возбуждении уголовного дела. Есть группа из 14 человек, которые ходили по разным компаниям, меняли машины, доказаны их родственные связи, но двух человек не опросили — и пишут заявление «об отказе в возбуждении уголовного дела в виду неустановления лица, совершившего ДТП». Но 12 из 14 лиц установлены!

В мае 2024-го в «АльфаСтраховании» сообщили, что с 2023 года правоохранительные органы Новосибирска по заявлению компании возбудили 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. В мошенничествах были задействованы более 60 фигурантов, которые входили в четыре преступные группировки. Сумму ущерба от их действий страховщик оценил в 10 млн рублей. В суд были направлены три дела, которые насчитывают 44 эпизода.

В распоряжении редакции Infopro54 есть обращение в правоохранительные органы одной из страховых компаний, работающих в Новосибирской области, которая просит провести проверки в отношении лиц, инсценировавших ДТП. По договору, о котором упоминает компания, были заявлены восемь событий с аналогичными обстоятельствами и повреждениями, предварительная сумма выплат по которым составляет 2,4 млн рублей. Кроме того, пять обращений по схожей машине и обстоятельствам ДТП были зарегистрированы в другой страховой компании. По ним также произведены выплаты.

Нужны кардинальные изменения

Самое интересное, что на фоне высокой доли страхового мошенничества 40% новосибирских водителей ездят без ДТП, соблюдая все правила дорожного движения. Это один из самых высоких показателей по стране. Но они вынуждены переплачивать за страховки до 20% из-за тех, кто незаконно получает выплаты.

— Страховщики вынуждены поднимать базовый тариф в Новосибирской области, так как работают почти в ноль или в убыток. На 100 полученных рублей страховщики выплачивают 111, — заявляет Евгений Козлов.

По его словам, для кардинального изменения ситуации с мошенничеством в автостраховании необходима более систематизированная и планомерная работа, с четким перечнем действий каждого участника рабочей группы. Кроме того, страховщикам крайне необходима обратная связь по делам, переданным в правоохранительные органы.

— Если в возбуждении дела отказано, то дайте ответ — почему, по каждому материалу. Отписки «не выявлен состав преступления» бесполезны, — уверен Козлов.

Он напомнил, что в Краснодарском крае, который ранее был в лидерах в России по страховому мошенничеству, проблема решилась за счет политической воли замгубернатора.

— Он изучил проблему, понял ее серьезность, возглавил рабочую группу — и процесс пошел. Досталось всем, вплоть до судей. По краю прогремели громкие расследования с подключением федералов, и в итоге ситуация стабилизировалась, — отметил он.

Ранее редакция рассказывала, что, по прогнозам страховщиков, в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО и ростом их стоимости на 20-30% из-за роста числа мошенничеств, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по «автогражданке».