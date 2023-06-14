«АвтоВАЗ» должен рассмотреть возможность перехода бренда на кириллицу

На этой неделе вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА Новости сообщил, что «АвтоВАЗу» необходимо рассмотреть возможность перехода бренда на кириллицу — заменить иностранные слова в названиях моделей. Вместе с тем, важно сохранить латиницу для экспортных поставок.

О том, что российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» изучит целесообразность ребрендинга, учитывая, что Lada — экспортный продукт, и трансформация обойдётся «в большие суммы», заявил её президент Максим Соколов.

По его словам, «даже просто перебрендировать дилерские центры», которых у компании более 300 штук, «будет стоить миллиарды рублей».

Напомним, что «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Весной минувшего года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. На сегодняшний день марка представлена: Vesta, Largus, Granta и Niva.

При этом продажи автомобилей бренда в прошлом году составили около 200 тыс автомобилей (-46% к 2021 году).

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