Улицу Станционную в Новосибирске закроют для проезда автотранспорта с 8 по 24 июля

Улица Станционная в Новосибирске будет перекрыта для автотранспорта с 8 по 24 июля. Проект постановления о прекращении движения опубликовали на официальном сайте мэрии города Новосибирска.

— Ввести в ночное время с 22.00 до 8.00 час. с 08.07.2023 по 24.07.2023 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Станционной путем закрытия проезжей части, обеспечив объезд по ул. Широкой, ул. Бетонный Переезд, — говорится в документе.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с капремонтом железнодорожного переезда «Металлургический» с заменой рельсошпальной решетки путей. Работы будет проводить ОАО «Сибпромжелдортранс».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске перекрыли улицу Ленина на месяц.