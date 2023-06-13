Резкий рост продаж китайских авто привёл к дефициту запчастей к ним

По словам члена правления Российского союза автосервисов Ильи Плисова, в России в настоящее время появился дефицит запчастей к китайским автомобилям. Эксперт считает, что трудности с их доступностью связаны с возросшей долей китайских автомобилей на рынке страны с 10% до 40%. При этом поставки запчастей остались практически на том же уровне.

Кроме того, проблемы с логистикой никуда не делись. Социалист отметил, что запчасти доставляются в Россию преимущественно железнодорожным транспортом, а этот путь на сегодняшний день просто перегружен из-за стремительно увеличившегося товарооборота между Россией и Китаем.

Китайские автомобильные компании, в свою очередь, призывают обслуживать машины у официальных дилеров.

В случае, если сложившаяся ситуация не изменится, в перспективе это может заметно осложнить покупки китайских автомобилей в стране, заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что дилеры предупредили о предстоящем резком скачке цен на авто.