АвтоВАЗ представил гоночную Lada Granta Sport

Гоночная Lada Granta Sport была представлена на Фестивале технических видов спорта в Москве. Лифтбек подготовлен для участия в гонках класса S1600, который считается одной из первых ступеней в российском автоспорте.

S1600 — это одна из первых ступеней в российском автоспорте, поэтому на рынке для него немаорважно иметь надёжный, быстрый, но при этом сравнительно недорогой автомобиль.

— Новая модель отвечает всем этим требованиям. В него вошло множество решений, применяемых ранее пилотами LADA Sport ROSNEFT в кольцевых гонках. При этом, машина построена с широким применением отечественных компонентов, что позволяет держать цену автомобиля на приемлемом для класса уровне, — сообщает команда LADASportROSNEFT в своем телегам-канале.

Технические характеристики автомобиля не уточняются. Однако СМИ указывают, что под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый мотор мощностью 122 л.с. Кроме того, от традиционного лифтбека его отличает заниженная подвеска и дисковые тормоза спереди и сзади. Комбинация приборов осталась штатной, но место медиасистемы занял особый гоночный блок управления настройками автомобиля.

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