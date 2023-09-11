Предварительные итоги выборов губернатора: за Андрея Травникова проголосовало более 76%

По предварительным данным областного избиркома, на 23:48:01 10 сентября за Андрея Травникова («Единая Россия») проголосовало 470987 избирателей — 76,20% от пришедших на выборы. За Романа Яковлева (КПРФ) — 65729, 10.63%. За Евгения Лебедева (ЛДПР) — 40834, 6,61%. За Владислава Плотникова («Справедливая Россия – За правду») — 26091 (4,22%).

По данным облизбиркома, число избирателей, внесенных в список в момент окончания голосования 2 092 202.

Территориальные избирательные комиссии получили 2040635 бюллетеня.

Избирателям выдано 535 696 бюллетеней.

82481 проголосовали вне помещений для голосования.

14415 число недействительных бюллетеней.

603641 – число действительных бюллетеней.

Выборы губернатора Новосибирской области проходили с 8 по 10 сентября.