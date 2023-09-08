Эксперты составили ТОП-10 популярных автомобилей на отечественном рынке

По данным Аutonews.ru, лидерство на рынке по-прежнему остается за Lada Granta. В августе данную марку купили более 100 раз. Специалисты уверены, что дело в цене, так как она в два раз ниже бюджетной новой иномарки и составляет на данный момент 699,9 тыс. руб.

На втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max. По мнению экспертов, автолюбителей привлекло обновление, проведенное в начале этого года. Кроме того, у Chery Tiggo 7 Pro Max появились полноприводные версии, что тоже не могло не заинтересовать покупателей. Цена на официальном сайте: от 2,76 млн руб.

Третью позицию занимает Lada Vesta. Минимальная стоимость машины, указанная на сайте, составляет 1,24 млн руб.

На четвертой строчке рейтинга — Haval Jolion, который ещё в начале года считался самой продаваемой иномаркой в нашей стране. Jolion — единственная иномарка, которая подпадает под госпрограмму льготного автокредитования. Официальная стоимость модели начинается от 1,95 млн руб.

Китайская марка Omoda, которая появилась на отечественном рынке менее года назад, занимает пятое место. Цена начинается от 2,68 тыс. руб. с учетом всех скидок.

На шестом месте обосновалась Niva Travel, которая появилась как второе поколение внедорожника Niva.

Замыкают десятку самых продаваемых автомобилей в России в августе 2023 года Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro.

Ранее редакция сообщала, что в августе новые автомобили резко подорожали.