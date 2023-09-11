Новосибирское УФАС выявило нарушение при поставке каменного угля на 24 млн рублей

В Новосибирское УФАС поступила жалоба ООО «КузбассТранс» на действия МУП Куйбышевского района «Энергия» при проведении закупки на поставку каменного угля с начальной ценой договора 24, 9 млн рублей.

Как рассказали в ведомстве, ООО «КузбассТранс» подало заявку на участие в электронном аукционе на поставку каменного угля. В день проведения аукциона, в 09:00, ООО «КузбассТранс» начало принимать в нём участие. Однако, спустя 20 минут от начала аукциона, он закончился.

— Предложение заявителя было самым высоким до 09:19 (МСК+4), после чего он не мог снижать еще цену и улучшать своё предложение, следовательно, не имел шансов на победу в аукционе. Это произошло из-за того, что в 09:19:57 (МСК+4), менее чем за секунду до окончания аукциона, заявку сделал другой участник, — уточнили в УФАС.

Антимонопольный орган установил, что согласно Положению о закупках МУП «Энергия» интервал подачи ценовых предложений установлен в размере 10 минут. Если по истечении этого интервала не подано ни одного ценового предложения, аукцион прекращается.

— Таким образом, завершение аукциона осуществляется в случае отсутствия ценового предложения в течение более 10 минут. Кроме того, из положений Документации аукциона в электронной форме на поставку каменного угля также не следует, что проведение аукциона ограничено 20 минутами, — сообщила пресс-служба УФАС.

Комиссия Новосибирского УФАС признала МУП «Энергия» нарушившим порядок организации и проведения торгов при проведении аукциона в электронной форме на поставку каменного угля.

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