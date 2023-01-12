АвтоВАЗ вместе с китайцами будет выпускать автомобили на бывшем заводе Nissan

Президент компании Максим Соколов на итоговой пресс-конференции анонсировал выпуск автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с китайскими партнерами, пишет издание Autonews.ru.

Ожидается, что в этом году завод изготовит примерно 10000 новых машин, а в дальнейшем, по прогнозу руководителя, объёмы производства должны значительно возрасти.

Однако Максим Соколов не сообщил, с какими именно китайскими автопроизводителями АвтоВАЗ планирует начать партнёрство по производству авто.

Напомним, что осенью прошлого года сообщалось о передаче всех российских активов Nissan ФГУП «НАМИ». При этом японский автопроизводитель оставил за собой право выкупить их обратно в течение шести последующих лет. Это относится как к московскому Департаменту продаж и маркетинга, так и к питерскому автозаводу и научно-исследовательскому центру.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в январе заявил, что Nissan передал свои активы «НАМИ», а «НАМИ» решил отдать их АвтоВАЗу. И теперь на бывшей площадке популярного автопроизводителя из Японии будут производиться новые автомобили Lada совместно с компаниями из Китая.

Ранее редакция сообщала, что на российском авторынке к концу прошлого года остались только 14 брендов из 60.

Фото с официального сайта Lada