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Дорожное движение в Новосибирске организует новый руководитель

  • 12/01/2023, 12:57
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Валерий Жарков назначен директором Городского центра организации дорожного движения
Ранее он работал в мэрии города.

Городской центр организации дорожного движения Новосибирска возглавил Валерий Жарков. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщили в организации. Тем не менее, по словам собеседника издания, сотрудника центра, приказа о назначении коллектив пока не видел. Жарков в этой должности сменил Алексея Ищенко, назначенного в феврале прошлого года и до этого занимавшего пост заместителя главы города Обь.

Что касается нового начальника ГЦОДД, то до сентября 2015 года он возглавлял департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. С этой должности ушёл в отпуск с последующим увольнением, уступив должность, теперь уже тоже бывшему начальнику департамента Сергею Райхману, в настоящее время возглавляющему городской архив Новосибирска. Эта отставка происходила на фоне судебных тяжб с подрядчиком строительства Бугринского моста — ОАО «Сибмост», переноса сроков сдачи и удорожания развязки на ул Петухова.

Сейчас в непростой ситуации оказался одноимённый центр, но только областного уровня, начальник которого Вячеслав Трещев в настоящее время находится под стражей по подозрению в получении взятки при заключении госзаказа.

Валерий Жарков родился 26 июля 1963 года в Барабинске. Окончил в 1985-м году Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, был направлен на строительство Байкало-Амурской магистрали. В 1987-м году он пришел работать в городскую систему благоустройства.

11 мая 2005 года распоряжением мэра был назначен на должность начальника главного управления благоустройства и озеленения. До этого он занимал должность начальника отдела капитального строительства главного управления благоустройства и озеленения мэрии. Впоследствии занимал пост заместителя мэра Новосибирска, а также начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала об изменениях в руководстве управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

 

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Рубрики : Власть Отставки и назначения Город

Регионы: Новосибирск

Теги : назначение главы центра дорожного движения дорожное движение


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