На российском авторынке к концу года остались только 14 брендов из 60

— На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские — Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda, — цитирует сообщение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию. На что Минпромторг РФ принял ответное решение внести их в перечень товаров для параллельного импорта.

Таким образом в список вошли: Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lamborghini, Infiniti, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Ford, General Motors, Bugatti, Bentley, Jeep, Chrysler, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Aston Martin.

Ранее редакция сообщала, что в Россию привезут автомобили из Ирана на 300 млн долларов. Страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании.

Фото с официального сайта LADA