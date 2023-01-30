АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски

Крупнейший российский автопроизводитель столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов. Теперь с конвейера АвтоВАЗа сходят модели Lada только в белом, черном и темно-зеленом цветах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании и автодилеров, тогда как ранее машины были представлены в 6–8 цветах.

Дилеры прогнозируют выпуск автомобилей других цветов «не ранее марта». Однако, что будет в апреле — производитель не сообщал.

По словам топ-менеджера федерального дилера АвтоВАЗа, другие цвета автомобилей сейчас есть «в единичном количестве».

Ранее редакция сообщала, что АвтоВАЗ вместе с китайцами будет выпускать автомобили на бывшем заводе Nissan.

Фото с официально сайта АвтоВАЗ