Рекламодателям

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

  • 30/01/2023, 16:03
Евгений Лебедев уехал в зону спецоперации
Взаимодействовать с избирателями будут помощники депутата.

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Лебедев намерен участвовать в спецоперации России на территории Донбасса и Украины. Об этом он сообщил в видео на странице «Наша Дзержинка – группа депутата Лебедева Е.В.» в соцсети, обращаясь к избирателям на фоне аэропорта «Толмачёво».

Сегодня я убываю в зону проведения специальной военной операции в город Луганск, сообщил Евгений Лебедев. Убываю добровольно, по зову сердца. Когда вернусь, не знаю. По мере возможности буду информировать вас о своём местонахождении.

По словам вице-спикера, на время его отсутствия, решение те или иных вопросов, находящихся в компетенции депутата, будут курировать его помощники.

После отбытия Лебедева из четверых заместителей председателя горсовета Новосибирска на рабочих местах остаются двое – Антон Тыртышный (КПРФ) и Николай Тямин («Единая Россия»).

Напомним, что ранее в зону спецоперации выдвинулись добровольцы новосибирского батальона «Вега», сформированного по инициативе и под руководством первого вице-спикера Заксобрания области Андрея Панфёрова. Помимо Андрея Панфёрова в состав батальона также вошли его сын, экс-депутат горсовета Евгений Панфёров, депутат Заксобрания Сергей Конько, вице-спикер горсовета Евгений Яковенко.

При этом, как уже сообщалось, решением прошлогодней ноябрьской сессии Заксобрания за участвующими в спецоперации депутатами сохраняются их мандаты и рабочие места, если депутат работает на постоянной основе. Аналогичное решение принято и горсоветом Новосибирска в отношении своих депутатов.

Ранее в зону спецоперации отбыл глава Баганского района Александр Тарасов. Кроме того, на минувшей неделе в соцсетях проходила информация о том, что в зону спецоперации в батальоне «Вега» также планирует уходить замначальника управления строительства и ЖКХ администрации Краснообска Юрий Ертов.  Первая часть бойцов батальона «Вега» выдвинулась в зону спецоперации в конце ноября прошлого года.

 

Ранее редакция сообщала, как депутатов-добровольцев провожали их коллеги по Заксобранию и губернатор области.

Фото — скриншот видео Евгения Лебедева в сообществе «Наша Дзержинка»

121

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирск Луганск

Теги : добровольцы на спецоперацию депутаты Новосибирска в зону СВО


Спецоперация на Украине

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Сергей Миронов об отмене выборов мэра Новосибирска

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

С официальным заявлением выступил глава думской фракции справороссов.
Читать статью >>
уборка снега

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

Даже в ущерб федеральным и региональным дорогам.
Читать статью >>
задолженность предпринимателям по контрактам

Благодаря прокурорам в Сибири предпринимателям выплатили более 3,5 млрд. рублей по контрактам

В Новосибирской области только у Минздрава в 2022 году прокуроры насчитали задолженность по190 контрактам.
Читать статью >>
Какие законы вступают в силу в феврале 2023

Какие законы вступают в силу в феврале 2023

Увеличение размера соцвыплат и маткапитала, квота на вступление в вуз детей участников спецоперации, ответные меры на потолок цен на российские энергоресурсы и другие.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски

30/01/2023, 16:08

Весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори

30/01/2023, 15:28

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

30/01/2023, 15:23

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

30/01/2023, 13:14
Популярное

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29
Новости компаний

ВТБ: закон о расширении деятельности НПФ приведет к росту пенсионного рынка

30/01/2023, 11:30

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах

30/01/2023, 10:56

Получите гарантию на бланке по форме бенефициара

27/01/2023, 18:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска