На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Лебедев намерен участвовать в спецоперации России на территории Донбасса и Украины. Об этом он сообщил в видео на странице «Наша Дзержинка – группа депутата Лебедева Е.В.» в соцсети, обращаясь к избирателям на фоне аэропорта «Толмачёво».

— Сегодня я убываю в зону проведения специальной военной операции в город Луганск, — сообщил Евгений Лебедев. — Убываю добровольно, по зову сердца. Когда вернусь, не знаю. По мере возможности буду информировать вас о своём местонахождении.

По словам вице-спикера, на время его отсутствия, решение те или иных вопросов, находящихся в компетенции депутата, будут курировать его помощники.

После отбытия Лебедева из четверых заместителей председателя горсовета Новосибирска на рабочих местах остаются двое – Антон Тыртышный (КПРФ) и Николай Тямин («Единая Россия»).

Напомним, что ранее в зону спецоперации выдвинулись добровольцы новосибирского батальона «Вега», сформированного по инициативе и под руководством первого вице-спикера Заксобрания области Андрея Панфёрова. Помимо Андрея Панфёрова в состав батальона также вошли его сын, экс-депутат горсовета Евгений Панфёров, депутат Заксобрания Сергей Конько, вице-спикер горсовета Евгений Яковенко.

При этом, как уже сообщалось, решением прошлогодней ноябрьской сессии Заксобрания за участвующими в спецоперации депутатами сохраняются их мандаты и рабочие места, если депутат работает на постоянной основе. Аналогичное решение принято и горсоветом Новосибирска в отношении своих депутатов.

Ранее в зону спецоперации отбыл глава Баганского района Александр Тарасов. Кроме того, на минувшей неделе в соцсетях проходила информация о том, что в зону спецоперации в батальоне «Вега» также планирует уходить замначальника управления строительства и ЖКХ администрации Краснообска Юрий Ертов. Первая часть бойцов батальона «Вега» выдвинулась в зону спецоперации в конце ноября прошлого года.

Ранее редакция сообщала, как депутатов-добровольцев провожали их коллеги по Заксобранию и губернатор области.