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ВТБ в 2022 году увеличил портфель депозитов на 22%

  • 30/01/2023, 16:34
По итогам 2022 года портфель вкладов физлиц в ВТБ увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей.

новости бизнесаДрайвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых выросла до 90% в общем портфеле вкладов. За год клиенты ВТБ получили по ним рекордный доход – свыше 330 млрд рублей.

В первом полугодии 2022 г. наибольшим спросом пользовались краткосрочные вклады до 6 месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность на фоне роста ключевой ставки. Во втором полугодии по мере стабилизации экономической ситуации вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными. Всего за год ВТБ выплатил клиентам процентный доход по вкладам в размере свыше 330 млрд рублей – это более чем в 4 раза превышает уровень 2021 года.

«В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады, доля которых в нашем портфеле превысила 90%. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения: за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%. В этом году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля, а доля альтернативных валют будет расти», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В течение 2022 года увеличивалась доля депозитов, открываемых в ВТБ Онлайн. В декабре розничные клиенты банка разместили дистанционно 81% депозитов и накопительных счетов, на них пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

Кроме вкладов, в 2022 году на 30% увеличились остатки средств на счетах эскроу – до 733 млрд рублей, и на 21% – на счетах негосударственного пенсионного обеспечения. На 8% больше клиенты вкладывали в накопительное и инвестиционное страхование жизни.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : депозиты ВТБ


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