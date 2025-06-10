Автовокзал планируют построить на улице Хилокской в Новосибирске

В Новосибирске планируют построить автовокзал в Кировском районе — на пересечении улиц Петухова и Хилокской, рядом с кольцом. Новый проект планировки территории до 2030 года опубликован на сайте городской администрации. В него также входит продление трамвайной линии в направлении жилого массива Юго-Западный.

Согласно документу, на улице Петухова, между Ивана Титкова и Бородина, планируют построить школу. Там же появится детский сад. Кроме того, предполагается возвести спортивный объект и бульвар, который протянется через промышленную зону почти до Южного транзита. Вокруг кольца запланировано строительство многоэтажных домов.

На пересечении с улицей Хилокской появится транспортно-пересадочный узел «Западный». В дальнейшем город приступит к проектированию и строительству автовокзала. Проект входит в программу развития транспортной инфраструктуры до 2030 года.

Ранее редакция сообщала о том, что кассу автовокзала закрывают в Искитиме. Предприниматели не потянули повышение стоимости аренды.