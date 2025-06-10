Голосование за проекты для благоустройства в НСО выходит на финишную прямую

До 12 июня жители Новосибирской области могут отдать свой голос за понравившийся объект. На данный момент свой выбор уже сделали 200 тысяч человек.

И.о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров подчеркнул важность участия каждого жителя в определении приоритетов развития территорий. Победившие проекты будут реализованы в следующем году благодаря федеральной поддержке.

В голосовании представлены 65 объектов из 24 городов и районных центров региона. Наибольшую активность проявляют жители сельских территорий и малых городов, таких как Сузун, Маслянино, Мошково, Чулым, Ордынское, Линево, Кольцово, Черепаново, Карасук. В Новосибирске свой голос отдали свыше 120 тысяч горожан, которым предложены масштабные проекты для каждого района.

Проголосовать можно на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Кроме того, в регионе работают более тысячи волонтеров, оказывающих помощь гражданам с использованием специализированного приложения. Они информируют население и помогают сделать осознанный выбор в различных общественных местах и организациях.

Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Организаторами голосования выступают Минстрой России, Минцифра России и Администрация Президента РФ.