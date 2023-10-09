Автозаправки сети ЛУКОЙЛ исчезнут из Новосибирской области

В Новосибирской области исчезнут автозаправки, работавшие под брендом «ЛУКОЙЛа». Информация об этом расходится по соцсетям. По данным 2ГИС, сейчас в городе находится 21 АЗС под этим брендом .

— В Новосибирске АЗС именно «ЛУКОЙЛа» не было. В Регионе действовала сеть франшиз, но в настоящее время договор франшизы с партнерами прекращен. Но страшного ничего не произошло, — пояснил Infopro54 Сергей Лацкий, руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ».

По его словам, операторы АЗС, которые ранее работали по франшизе «ЛУКОЙЛа», проведут ребрендинг и продолжат работать.

Редакция Infopro54 направила запрос в пресс-службу компании «ЛУКОЙЛ» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сегодня вице-премьер России Александр Новак на совещании в правительстве РФ сообщил, что введенный 21 сентября правительством временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива показал свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены. По его словам, стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась: бензин – на 16%, дизель – на 21%. В мелком опте и на нефтебазах цены на дизель уменьшились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну. Падение цен зафиксировано в 81 регионе России, сообщила пресс-служба парвительства РФ.

По данным Новосибирскстата, на 3 октября бензин марки АИ-95 подешевел в регионе на 0,5% (на 29 копеек), АИ-92 — на 0,4% (на 22 копейки), дизельное топливо — на 0,1% (на 6 копеек). При этом стоимость АИ-98 выросла на 0,1% (на 3 копейки).

— На наблюдаемых АЗС автомобильный бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,50 до 56,50 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 52,05 до 59,90, марки АИ-98 и выше — от 65,40 до 72,99, дизельное топливо — от 63,90 до 78,00 рублей за 1 литр, — отмечали статистики.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появилось объявление об ограничении отпуска бензина.