«Бензин только по контрактам»: В Новосибирске появилось объявление об ограничении отпуска бензина

В Новосибирске на одной из автозаправочных станций «Прайм» появилось объявление об ограничении отпуска бензина марки 95 Prime для покупателей. Информация об этом размещена в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Из объявления следует, что причина в прекращении отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.

— В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов бензин Prime-95 отпускается только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска, — говорится в тексте объявления.

На официальном сайте сети заправок «Прайм» указано, что цена бензина марки Prime-95 составляет 53,8 рубля за 1 литр.

На самой АЗС пока ситуацию с ограничением отпуска бензина не комментируют.

По данным Новосибирскстата, на 3 октября бензин марки АИ-95 подешевел на 0,5% (на 29 копеек), АИ-92 — на 0,4% (на 22 копейки), дизельное топливо — на 0,1% (на 6 копеек). При этом стоимость АИ-98 и выше выросла на 0,1% (на 3 копейки).

— На наблюдаемых АЗС автомобильный бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,50 до 56,50 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 52,05 до 59,90, марки АИ-98 и выше — от 65,40 до 72,99, дизельное топливо — от 63,90 до 78,00 рублей за 1 литр, — отмечали статистики.

Ранее редакция приводила мнение эксперта, который объяснил, что происходит с ценами на топливо в Новосибирске.