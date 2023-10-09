Партия Яблоко выдвинет своих кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Новосибирское реготделение партии «Яблоко» выдвинет кандидатов на дополнительные выборы в горсовет Новосибирска по 40-му и 49-му избирательным округам, говорится в Телеграм-канале «Новосибирское Яблоко». Такое решение было принято на прошедшем в воскресенье заседании регионального бюро партии.

— Наши представители намерены бороться за места в Совете депутатов города Новосибирска седьмого созыва, — говорится в сообщении.

Кандидатом по 40-му округу Октябрьского района города станет Петр Копылов, 36 лет. Как сообщили в реготделении партии, он закончил НГТУ по специальности инженер самолёто- и вертолётостроение, учредитель и директор коммерческого предприятия, специализирующегося на разработке промышленного дизайна машин, приборов и оборудования, а также руководит опытным производством в другой частной научно-технической компании, где организует производство опытных образцов приборов для нефте- и газодобычи.

По данным Seldon Basis, полный тезка Петра Копылова является соучредителем (66,67% уставного капитала) и директором ООО «Опытно-конструкторская студия инновационного дизайна «Гек и Чук».

По 49-му округу Центрального района города Новосибирска «Яблоко» выдвинет 20-летнего Максима Новикова.

— Закончил торгово-экономический колледж по специальности логистика грузоперевозок, сейчас студент второго курса РАНХиГС по специальности государственное и муниципальное управление, член правления местной общественной организации по развитию местного самоуправления, где занимается проблемами благоустройства городского района, — рассказали о нет в реготделении.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49 пройдут 15-17 декабря. По состоянию на 9 октября документы на выдвижение подали 5 кандидатов в порядке самовыдвижения. Так, по округу №40 свои кандидатуры выдвинули коммерческий директор ООО «Компания Джокер» Дмитрий Дамаев (в предыдущем созыве горсовета Дамаев работал от «Единой России» — Ред.), руководитель группы АО «Страховое общество газовой промышленности» Александр Емельянов и Екатерина Терещенко, которая являлась экс-помощником лишенной депутатского мандата Хельги Пироговой. По округу №49 — координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и заместитель директора ООО «СтройКапиталИнвест» Александр Толкачев.

Ранее редакция сообщала, что эксперты высказывают мнение о том, что на довыборах в горсовет Новосибирска «может и рвануть».